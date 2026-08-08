بعد عامين.. رحيل سوبر ستار الكرة النسائية فى الأهلي

أعلنت منة طارق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وانضمت منة طارق إلى صفوف فريق النادي الأهلي للسيدات منذ عامين قادمة من صفوف فريق الوحدة السعودي.

وحققت منة طارق رفقة النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر، إلى جانب وصافة دوري الكرة النسائية في موسمين متتاليين.

يذكر أن منة طارق لاعبة فريق كرة السيدات بصفوف النادي الأهلي تعرضت للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وتشغل منة طارق مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب، وبدأت رحلتها في كرة القدم من بوابة نادي الداخلية في عمر الـ 8 سنوات.

وخاضت منة طارق تجربة محلية ناجحة أخرى في صفوف وادي دجلة لمدة 4 مواسم، وحصلت معه على العديد من البطولات أبرزها 4 مرات دوري سوبر، 4 دوري ناشئات، بطولتين كأس مصر، بالإضافة إلى لقب هداف بطولة الناشئات مرة وهداف الفريق الأول مرتين.