بيزيرا يتمسك بالرحيل عن الزمالك.. وأمير هشام يكشف تفاصيل أزمة شباب الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في أزمة خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال متمسكًا بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أمير هشام إن بيزيرا يرفض العودة إلى الزمالك حتى هذه اللحظة، ويتمسك بالانتقال إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن الخطاب المسرب الخاص برد الزمالك على عرض شباب الأهلي يعود إلى يوم 28 يوليو الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي للنادي.

وأشار إلى أن بيان الزمالك الأخير بشأن غلق باب رحيل بيزيرا لا يتعارض مع الخطاب المسرب، مؤكدًا أن من حق النادي التفاوض على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا للاستغناء عن اللاعب، خاصة أن إدارة الزمالك كانت تتمسك بالحصول على 6 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وأضاف أمير هشام أن توقيت تسريب الخطاب أثار العديد من علامات الاستفهام، متسائلًا عن الجهة التي تقف وراء نشره بعد إعلان الزمالك غلق ملف رحيل اللاعب.

وأكد أن احتمالية قيام الزمالك أو النادي الإماراتي أو وكيل اللاعب بتسريب الخطاب تبدو مستبعدة، مع وجود تساؤلات حول أطراف أخرى قد تحاول الضغط من أجل دفع اللاعب نحو الرحيل.

وشدد على أن موقف الزمالك واضح حتى الآن، حيث يرفض النادي التفريط في خوان بيزيرا بسبب ما يراه محاولة لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن الإدارة ليست مجبرة على بيع اللاعب أو الرضوخ لأي ضغوط خلال المفاوضات.