تربع علي العرش.. فتحي سند: استقبال صلاح بـ تركيا لا يدخل في مقارنة مع أحد

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح في تركيا، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أن ما شهده اللاعب يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها خلال مسيرته الكروية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاستقبال الحافل لابن مصر محمد صلاح في تركيا كان مذهلًا.. خروج الآلاف باللافتات والورود للتعبير عن حبهم له في إسطنبول كان رائعًا».

وأضاف: «زحف الجماهير بهذه الأعداد الغفيرة للحفاوة بنجمها الكبير في مطار طرابزون كان مبهجًا، وحفل تقديمه مرتديًا الفانلة رقم 10 في استاد ناديه الجديد الممتلئ عن آخره كان مبهرًا».

وتحدث الناقد الرياضي عن رحلة محمد صلاح منذ بداياته وحتى وصوله إلى العالمية، قائلًا: «أي فخر تشعر به كمصري وأنت ترى بأم عينيك كيف نجح هذا الشاب الذي جاء من بعيد، من نجريج غربية، ليتربع على عالم الشهرة والنجومية».

وتابع: «رحلة إصرار وتحدٍ بدأت من سويسرا ومرت على إيطاليا، ومنها إلى المجد والتاريخ في إنجلترا، وها هو يطمح أن يضيف إلى رصيده الكثير في تركيا».

فتحي سند: محمد صلاح سبق الجميع

وأكد فتحي سند أن محمد صلاح أصبح واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن إنجازاته وأرقامه القياسية ومهاراته جعلته يحظى بشهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم.

وقال: «اليوم لا يوجد في أنحاء المعمورة من لا يعرف الملك المصري محمد صلاح، بإنجازاته وأرقامه القياسية، بأدائه ومهاراته العبقرية، بثقافته وتصرفاته المثالية».

واختتم الناقد الرياضي حديثه برسالة قوية بشأن مكانة قائد منتخب مصر، قائلًا: «صلاح لا يجب من الآن فصاعدًا أن يدخل في مقارنة مع أي أحد، لأنه فعلًا وبلا أدنى شك سبق الكل كثيرًا، بالعقل والحكمة، مش لامؤاخذة بالأونطة ولوى الدراع».

وكان محمد صلاح قد حظي باستقبال جماهيري كبير في تركيا عقب انتقاله إلى طرابزون سبور، قبل أن يتم تقديمه رسميًا بقميص الفريق والرقم 10، وسط حضور جماهيري لافت، في خطوة تعكس حجم الترقب لمشاركته مع النادي التركي.