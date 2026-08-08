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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراة الفخرية تقديرًا لإنجازاته

جامعة هيروشيما
جامعة هيروشيما
أ ش أ

منحت جامعة هيروشيما اليابانية، وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، درجة الدكتوراة الفخرية، تقديرًا لما قام به من إصلاحات في منظومة التعليم بجمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين.

وجاء في كلمة الأستاذ الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، خلال مراسم منح درجة الدكتوراة الفخرية، أن هذا التكريم يأتي لما حققه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، من إنجازات واضحة في مسيرة تطوير التعليم بجمهورية مصر العربية، إلى جانب دوره المحوري في الارتقاء بالعلاقات التعليمية بين مصر و اليابان، وفتح مجالات جديدة و غير مسبوقة للتعاون بين البلدين، ولا سيما التعاون المثمر مع جامعة هيروشيما، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات و المشروعات المشتركة في مجالات البرمجة و الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وإعداد المعلمين، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي وبناء القدرات البشرية.

وأكد رئيس جامعة هيروشيما، في كلمته خلال مراسم منح الدرجة الفخرية، أن مصر تُعد إحدى أهم الشركاء الاستراتيجيين للجامعة، وأن التعاون بين الجانبين شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر خلال فترة وجيزة يمثل نموذجًا متميزًا للإصلاح التعليمي، يجمع بين الرؤية الطموحة، والإدارة الفعالة، والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أثر واسع ومستدام.

وأضاف أن منح الدكتوراة الفخرية للسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يأتي تقديرًا للإصلاحات التي قام بها في تطوير التعليم، ولدوره في ترسيخ الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، معبًرا عن تطلعه إلى أن تمثل هذه المناسبة محطة جديدة لتعميق أواصر الصداقة والتعاون بين مصر واليابان؛ بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا من خلال التعليم.

من جهته، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خالص شكره وتقديره لجامعة هيروشيما على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذا التقدير يُعد تكريمًا لكل معلم ومعلمة في مصر، قائلا: “أُهدي هذا التكريم إلى كل معلم في مصر، فهم الأحق بالتكريم".

وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا التكريم يعكس ما حققته الدولة المصرية من تقدم في مسيرة إصلاح التعليم، بفضل دعم القيادة السياسية، وجهود جميع العاملين بمنظومة التعليم، مؤكدًا أن الشراكة التعليمية مع اليابان أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في المشروعات المشتركة؛ بما يخدم تطوير التعليم و إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

حضر مراسم منح الدرجة الفخرية، السيد راجي الإتربي، السفير المصري لدى اليابان والسيد أحمد رأفت، السكرتير الثاني وعضو سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، إلى جانب الأستاذ الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، ولفيف من كبار أساتذة جامعة هيروشيما، والسيد كاجاوا تاكيهيرو، السفير السابق لليابان لدى جمهورية مصر العربية.

جامعة هيروشيما اليابانية وزير التربية و التعليم السيد محمد عبد اللطيف درجة الدكتوراة الفخرية

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