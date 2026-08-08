أحمد حسن يكشف تطورات عقود الأهلي.. لاعب واحد حسم التجديد و3 لم يتوصلوا لاتفاق

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ثلاثة لاعبين لم يتوصلوا لاتفاق نهائي مع إدارة النادي حتى الآن.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إمام عاشور وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير لم يتوصلوا لاتفاق نهائي على تجديد عقودهم حتى الآن، وهناك تفاوض على بعض البنود.. ومحمد هاني هو اللاعب الوحيد الذي حسم ملف تمديد عقده قبل معسكر إسبانيا».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث خاض الفريق أول تدريباته البدنية أمس الجمعة، تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، عقب وصول بعثة الفريق إلى مدينة المعسكر يوم الخميس.

وشهدت قائمة الأهلي في المعسكر الإسباني تواجد عدد من الصفقات الجديدة، في مقدمتهم الجزائري منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، إلى جانب علي محمود وأقطاي عبد الله، ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي خلال معسكره عددًا من المباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم المقبل، على أن يختتم الفريق استعداداته بمواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر 2026.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الأول للفريق الأحمر في بطولة كأس خوان جامبر، وتجمعه بأحد أكبر أندية العالم على ملعبه التاريخي.