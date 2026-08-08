إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بأتوبيس بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وأتوبيس أثناء عبور الطريق بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وأتوبيس بمدينة البلينا، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن اصطدام الأتوبيس بالموتوسيكل أثناء عبوره الطريق؛ ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، حيث أصيب كل من: سائق الأتوبيس، “ياسر. ع”، 52 عامًا، بجرح متهتك بالفم والوجه والرأس، بالإضافة إلى كسر بالساق اليمنى وجروح بالساعد الأيمن.

كما أصيب سائق الموتوسيكل “جمال. ح”، 20 عامًا، بجرح مفتوح وسحجات بالقدم اليمنى والذراع الأيمن، بينما أصيب عبدالعزيز ر. م، 20 عامًا، بجرح وسحجات بالوجه، إلى جانب سحجات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الرعاية اللازمة، وسط متابعة من الفرق الطبية لحالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما باشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، مع رفع آثار التصادم من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.