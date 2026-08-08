جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل بالمدن الجامعية .. الموعد والشروط

تستعد جامعة الأزهر لبدء إجراءات التقديم الإلكتروني للطلاب والطالبات الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في القاهرة ومختلف الأقاليم، وذلك للعام الدراسي المقبل، وفقًا للضوابط التي حددتها الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية.

وأعلنت الجامعة، برئاسة الدكتور محمود صديق، أن مرحلة التسجيل الإلكتروني ستبدأ يوم الأحد 9 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على أن يقتصر التقديم خلال هذه المرحلة على طلاب وطالبات فرق النقل والسنوات النهائية بمختلف كليات جامعة الأزهر.

وأوضحت الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، برئاسة الأستاذ أسامة توفيق، أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، مؤكدة أن التسجيل عبر موقع خدمات جامعة الأزهر يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الطلاب والطالبات للتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية في القاهرة والأقاليم والوجهين البحري والقبلي.

شروط وضوابط التقديم

وأكدت جامعة الأزهر أن مرحلة التسجيل الحالية لا تتضمن الطلاب والطالبات المستجدين، إذ تقتصر على الفئات الدراسية المحددة من فرق النقل والسنوات النهائية بمختلف الكليات.

ويتعين على المتقدمين عند تسجيل طلبات الالتحاق إدخال البيانات الشخصية والدراسية المطلوبة بصورة دقيقة، وتشمل الاسم الخماسي للطالب أو الطالبة، والاسم الرباعي لولي الأمر، والرقم القومي، إلى جانب تحديد الكلية والفرقة الدراسية المقيد بها الطالب أو الطالبة والتقدير الحاصل عليه.

كما يشترط استكمال إجراءات التسجيل من خلال رفع صورة شخصية حديثة للمتقدم أو المتقدمة بمقاس 4 × 6، مع ضرورة مراجعة جميع البيانات المدخلة قبل إتمام عملية التسجيل.

وشددت جامعة الأزهر على أهمية الالتزام بالدقة في تسجيل البيانات، موضحة أن إدخال بيانات غير صحيحة يترتب عليه سقوط حق الطالب أو الطالبة في التقديم، وذلك وفقًا لما تنص عليه لائحة المدن الجامعية.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل واستكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر..

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