قطر تدين الهجوم الإيراني على ناقلة تابعة لـ«أدنوك» وتندد بخرق حرية الملاحة

أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

وأكدت الدوحة رفضها لأي اعتداءات تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية، مشددةً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وأصدرت عدة دول عربية إدانات لاستهداف الناقلة التابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة رفضها لهذه الاعتداءات.

ففي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.