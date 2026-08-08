مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

واصلت اجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، خطف") بنطاق محافظة "الشرقية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضُبط بحوزتهم (قرابة 350 كجم من المواد المخدرة المتنوعة - قرابة 8 آلاف قرص وأمبول مخدر - 134 قطعة سلاح نارى متنوعة).





هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (46) مليون جنيه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





