إعصار دولفين يربك حركة الطيران في الصين.. وشنغهاي تستعد لدخول منطقة الخطر

تسبّب إعصار "دولفين" في اضطرابات واسعة بحركة الطيران في شرق الصين، اليوم مع اقترابه من الساحل، وسط توقعات بأن تدخل مدينة شنغهاي نطاق التأثير الأخطر للعاصفة التي يُنتظر أن تجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية للمنطقة.

وأعلنت شركات طيران إلغاء عدد من الرحلات، فيما أتاحت للمسافرين خيارات مرنة لتغيير مواعيد الرحلات أو إلغائها واسترداد قيمتها، تحسباً لتداعيات الإعصار.

وذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" المحلية أن معظم الاضطرابات المرتبطة بالإعصار سُجلت في مطارات مدن نينجبو وونتشو وتايتشو وهانجتشو وشنغهاي.

وأفاد بعض المسافرين بتلقيهم إشعارات تفيد بإلغاء رحلات من وإلى شنغهاي غدا وبعد غد الإثنين، في حين أعرب آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من امتداد الاضطرابات إلى مدن أخرى.

وأظهرت بيانات تطبيق خدمات الطيران الصيني "Umetrip" أن مطار شنغهاي بودونج الدولي كان من المقرر أن يشهد 937 رحلة مغادرة السبت، إلا أن 130 رحلة تأخرت و66 رحلة أُلغيت حتى ظهر اليوم، بينما أُلغيت أيضاً 72 رحلة وصول.

وفي مطار هانجتشو شياوشان الدولي، أُلغيت 69 رحلة السبت، من بينها 35 رحلة مغادرة و34 رحلة وصول، وفقاً لبيانات التطبيق.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من أن مقاطعة تشجيانج ومدينة شنغهاي ستقعان ضمن ما يُعرف بـ"نصف دائرة الخطر" للإعصار، وهي المنطقة التي يُتوقع أن تشهد رياحاً أقوى وأمطاراً أكثر غزارة.

تأتي اضطرابات حركة الطيران في الوقت الذي يواصل فيه إعصار "دولفين" اقترابه من الساحل الشرقي للصين، ما دفع شركات الطيران والمطارات إلى اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لتدهور الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.