بوجاتي ديسترييه.. 1600 حصان بثوب فاخر مستوحى من سيارات السباق

كشفت بوجاتي عن Destrier "ديسترييه"، أحدث إبداعات برنامج Programme Solitaire المخصص لبناء سيارات فريدة من نوعها، في مشروع يجمع بين الأداء الميكانيكي المتطرف والفخامة والحرفية اليدوية.

وتستند ديسترييه هندسيًا إلى سيارة Bugatti Bolide"بوليد" المخصصة للحلبات، لكنها تتخلى عن تصميمها العدواني لصالح مظهر أكثر أناقة وانسيابية، مع الاحتفاظ بالشخصية الرياضية القوية.

وتعد ديسترييه ثالث سيارة ضمن برنامج Solitaire، الذي أطلقته بوجاتي لإحياء مفهوم صناعة الهياكل حسب الطلب، بحيث يمثل كل مشروع سيارة مستقلة لا تتكرر، بدلا من الاكتفاء بتقديم نسخة مختلفة من طراز قائم.

ويبلغ ارتفاع السيارة نحو متر واحد فقط، لتصبح أخفض سيارة صنعتها بوجاتي حتى الآن، بينما تعتمد على عجلات قياس 20 بوصة أماميا و21 بوصة خلفيا، مقارنة بعجلات بوليد الأصغر.

ويبرز في التصميم خط C-Line الشهير حول النوافذ الجانبية، إلى جانب شبكة حدوة الحصان الأمامية الأكبر حجما، في محاولة للجمع بين الهوية التاريخية لبوجاتي واللغة التصميمية الحديثة.

ورغم التغييرات الخارجية الكبيرة، تحتفظ السيارة بالمحرك نفسه المستخدم في بوليد، وهو محرك W16 سعة 8.0 لترات مزود بأربعة شواحن توربينية، يولد قوة تصل إلى 1600 حصان، كما تستفيد من الهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون.

وفي الخلف، تظهر أربعة مخارج للعادم في المنتصف، إلى جانب جناح أكثر اندماجا مع هيكل السيارة وناشر هواء كبير، بينما حصلت المصابيح الخلفية على تصميم أكثر هدوء مقارنة ببوليد.

وتواصل بوجاتي فلسفة الحصرية داخل المقصورة، باستخدام الجلد والنوبوك والأقمشة المحاكة ثلاثية الأبعاد والخيوط النحاسية، مع تفاصيل معدنية مستوحاة من الحرف اليدوية، بما يمنح المقصورة طابعًا أقرب إلى الأعمال الفنية.

وأطلقت بوجاتي برنامج Programme Solitaire في 2025، وبدأته بطراز Brouillard، ثم F.K.P. Hommage، قبل تقديم ديسترييه كمشروعه الثالث، وتلتزم الشركة بإنتاج عدد محدود للغاية من سيارات البرنامج، لا يتجاوز سيارتين سنويا.

ولم تكشف بوجاتي عن سعر ديسترييه، وهو أمر متوقع بالنظر إلى طبيعتها كسيارة «One-Off» مصممة لعميل واحد، ومن المقرر ظهورها أمام الجمهور خلال Monterey Car Week في كاليفورنيا، بالتزامن مع فعاليات أسبوع السيارات الذي يختتم بمسابقة Pebble Beach Concours d’Elegance في 16 أغسطس 2026.

وبذلك لا تحاول ديسترييه أن تكون نسخة أسرع من بوليد، بل تقدم فلسفة مختلفة تماما؛ فهي تحتفظ بقوة 1600 حصان وقلب W16، لكنها تستبدل أجواء الحلبة الصاخبة بتصميم أكثر فخامة وأناقة، لتتحول من آلة سباقات متطرفة إلى سيارة فريدة تجمع بين الأداء والفن.