63.5 ألف مركبة «زيرو» في يوليو 2026.. شيفروليه تتصدر تراخيص السيارات

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تراجع أعداد المركبات «الزيرو» التي تم التأمين عليها وترخيصها في السوق المصرية خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بالشهر السابق.

ووفقا للتقرير الذي نشرته مؤسسة الأهرام، بلغ إجمالي عدد المركبات الجديدة التي صدرت لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها خلال يوليو نحو 63 ألفًا و541 مركبة، بانخفاض قدره 9.87% مقارنة بأعداد شهر يونيو الماضي.

وأظهر التقرير أن إجمالي المركبات التي تم ترخيصها خلال يوليو توزع على سنوات الموديل المختلفة، بواقع 1136 مركبة موديل 2023، و1611 مركبة موديل 2024، و6909 مركبات موديل 2025.

كما شملت التراخيص 40 ألفا و158 مركبة موديل 2026، إلى جانب 13 ألفًا و727 مركبة موديل 2027، الذي سجل حضورًا ملحوظًا في تراخيص المركبات الجديدة بالسوق المصرية.

وفي قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، سجلت السوق المصرية ارتفاعا في أعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها خلال يوليو.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي سيارات الملاكي المرخصة 22 ألفا و453 سيارة، بزيادة قدرها 6.19% مقارنة بالشهر السابق.

وتوزعت سيارات الملاكي المرخصة وفقا لسنة الموديل بين 636 سيارة موديل 2023، و780 سيارة موديل 2024، و1199 سيارة موديل 2025.

كما استحوذت موديلات 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 9577 سيارة، بينما سجلت سيارات موديل 2027 نحو 10 آلاف و261 سيارة.

وعلى مستوى الترتيب العام للعلامات التجارية من حيث أعداد المركبات الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال يوليو 2026، حافظت شيفروليه على صدارة السوق، بعدما سجلت 3169 مركبة.

وجاءت إم جي في المركز الثاني بإجمالي 1697 مركبة، تلتها شيري في المركز الثالث بواقع 1646 مركبة.

وحلت هيونداي في المركز الرابع بعدما سجلت 1574 مركبة، بينما جاءت نيسان خامسة بإجمالي 1554 مركبة.

وفي المركز السادس، جاءت جيتور بواقع 1458 مركبة، تلتها تويوتا في المركز السابع بإجمالي 1238 مركبة.

وحصلت سوايست على المركز الثامن بعدما سجلت 1209 مركبات، بينما جاءت كيا في المركز التاسع بإجمالي 1040 مركبة.

واختتمت مرسيدس قائمة العلامات العشر الأولى في المركز العاشر، بإجمالي 812 سيارة تم التأمين عليها وترخيصها خلال يوليو 2026.