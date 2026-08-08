«التضامن» تيسّر إجراءات حصول ذوي الإعاقة على الخدمات وبطاقات الدعم المتكاملة

أوضح فيديو لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار الجهود في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل حصولهم على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، في إطار رؤية تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو أن رحلة التمكين تبدأ بخطوة، حيث يتم استقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم، ثم إجراء الكشف الطبي والتقييم الوظيفي بدقة، وصولًا إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتيح لهم الاستفادة من مختلف أوجه الدعم والرعاية.

وشددت «التضامن» على حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بتقديم الخدمة بشكل لائق يحفظ كرامة المواطنين، ويعزز من فرص حصولهم على حياة كريمة ومستقرة.