للإفراج عنه.. إبراهيم سعيد يسدد 486 ألف جنيه متجمد نفقة طليقته

أكد دفاع اللاعب إبراهيم سعيد أن موكله سدد 486 ألف جنيه قيمة المتجمد من دعوى النفقة لمصروفات بناته، للجهات المختصة، والتي سلمت المبلغ لطليقته تمهيدًا لانهاء إجراءات الإفراج عنه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، بمنطقة مدينة نصر، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه.

تم ضبط المتهم في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح طليقته وابنتيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واقتياده إلى الجهة المختصة لاستكمال تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتأتي واقعة القبض على لاعب منتخب مصر السابق على خلفية أحكام مرتبطة بمستحقات مالية خاصة بالنفقة، حيث سبق أن أصدرت محكمة مستأنف الأسرة حكمًا برفض الاستئناف المقدم من إبراهيم سعيد على حكم سابق بإلزامه بسداد مبلغ مالي قدره 245 ألف جنيه، قيمة نفقة ومصروفات دراسية لابنتيه.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المتعلقة بمستحقات النفقة، في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف المعنية إلى إنهاء الموقف القانوني وسداد المبالغ الصادر بها أحكام نهائية.

كما تنظر محكمة الأسرة دعوى أخرى مقامة ضد إبراهيم سعيد، تتعلق بالامتناع عن سداد نفقة بناته، وذلك في إطار النزاع القضائي القائم بشأن الالتزامات المالية الخاصة بالنفقة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في موقف إبراهيم سعيد القانوني، خاصة مع استمرار إجراءات سداد المبالغ المحكوم بها، وما يترتب على ذلك من خطوات بشأن إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام.