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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اشتعال أتوبيس نقل عام أثناء تواجده داخل الصيانة في مدينة نصر

اشتعال أتوبيس نقل عام
اشتعال أتوبيس نقل عام
إسلام دياب

اندلعت النيران داخل أتوبيس نقل عام اليوم، حال تواجده داخل منطقة الصيانة في مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أتوبيس نقل عام خلال تواجده في الصيانة وذلك بمدينة نصر، ولم يسفر الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وجرى السيطرة على الحريق واتمام عملية التبريد.

على جانب آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شقة سكنية في منطقة الدرب الأحمر، وانتقل فريق من الجهات المختصة لمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الحريق وحجم التلفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد.

تم إبلاغ الجهات المختصة لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقرير حول أسبابه وحجم التلفيات التي خلفها.

نيران أتوبيس نقل عام اشتعال أتوبيس مدينة نصر محافظة القاهرة

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