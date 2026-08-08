مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تود بلانش بمنصب المدعي العام

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على تعيين تود بلانش بمنصب المدعي العام ووزير العدل.

وصوت مجلس الشيوخ على تعيين بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49صوتًا، حسبما ذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

وتم تمهيد الطريق أمام ترشيح بلانش لهذا المنصب، أمس الجمعة، عندما أعلن السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، عن ولاية لويزيانا، أنه سيدعم ترشيحه.

وكان بلانش قد انضم إلى إدارة ترامب الثانية بصفته نائب المدعي العام، وتم تعيينه مدعياً عاماً بالنيابة عقب إقالة وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي من منصبها في أبريل الماضي.

وأعلن ترامب في يونيو الماضي أنه اختار بلانش لقيادة وزارة العدل بشكل دائم.