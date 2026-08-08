أسعار السلع الغذائية.. ارتفاع الشاي والبيض والزيوت وتراجع الأرز والمكرونة

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 8 أغسطس 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع، على رأسها الشاي والبيض والزيوت والسكر والدقيق، بينما تراجعت أسعار الأرز والمكرونة والعدس وبعض المنتجات الغذائية الأخرى، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتغيرات الأسعار اليومية.

وجاء الشاي في صدارة السلع الأكثر ارتفاعًا خلال التعاملات، بينما سجلت المكرونة المعبأة أكبر انخفاض سعري، في وقت واصلت فيه أسعار الزيوت والبقوليات والبيض تحركاتها بين الصعود والتراجع.

الأرز والمكرونة والعدس تسجل أكبر التراجعات

شهدت الأسواق انخفاضًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها:

الأرز المعبأ: 34.69 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.33 جنيه.

زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة»: 98.61 جنيهًا للتر، بانخفاض 0.52 جنيه.

المكرونة المعبأة 400 جرام: 21.88 جنيهًا، بانخفاض 6.48 جنيه، وهو أكبر تراجع بين السلع.

المكرونة المعبأة كيلو: 28.04 جنيهًا، بانخفاض 0.32 جنيه.

العدس المعبأ «صحيح»: 67.93 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.54 جنيه.

العدس المعبأ «صحيح – صنف آخر»: 63.37 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5.10 جنيه.

المكرونة السائبة: 26.08 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي «30 بيضة»: 122.53 جنيهًا، بانخفاض 1.10 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ: 67.44 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.37 جنيه.

الشاي والبيض والزيوت تقود الارتفاعات

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية، وجاءت أبرزها:

الفول المعبأ: 62.51 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.72 جنيه.

الفول المجروش: 62.88 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.77 جنيه.

الدقيق المعبأ: 27 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.46 جنيه.

السكر المعبأ: 35.82 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.90 جنيه.

زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة»: 99.58 جنيهًا للتر، بزيادة 0.45 جنيه.

زيت الذرة: 119.18 جنيهًا للتر، بزيادة 1.21 جنيه.

كرتونة البيض: 106 جنيهات، بزيادة 1.01 جنيه.

البيضة البيضاء: 4.46 جنيه.

البيضة الحمراء: 4.56 جنيه.

البيضة البلدي: 5.14 جنيه.

كما ارتفع سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى 11.28 جنيهًا، بينما سجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 13.10 جنيهًا.

الشاي يسجل أكبر زيادة في الأسواق

تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا خلال التعاملات، بعدما سجل 247.17 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 12.29 جنيهًا، ليحقق أكبر زيادة سعرية بين السلع الغذائية الأساسية.

وتواصل أسعار السلع الغذائية تحركاتها اليومية في الأسواق وفقًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتغيرات الأسعار وانعكاساتها على تكاليف المعيشة.