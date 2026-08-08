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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر
نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر
خالد يوسف

مع إعلان الأزهر الشريف إتاحة نتيجة المرحلة الأولى إلكترونيًا، تصدرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026 محركات البحث وسجلت معدلات استعلام قياسية، حيث يترقب أولياء الأمور بشغف حسم موقف أبنائهم والبدء في استكمال إجراءات القبول، لذا يبحث الجميع عن خطوات الاستعلام السريعة، وأهم المستندات المطلوبة لتسليم الملفات، إلى جانب المواعيد المحددة نهائيًا لضمان حجز المقعد الدراسي فور ظهور النتيجة دون أي تأخير.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر للعام الدراسى 2026/2027، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

أعلن الدكتور أحمد الشرقاوى، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أن أعمال تنسيق رياض الأطفال بالأزهر والصف الأول الابتدائى 2026 جرت وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، بما يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع مراعاة الكثافات والأعداد والطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026 أصبحت متاحة إلكترونيًا بدءًا من اليوم السبت 8 أغسطس 2026، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومى للطفل والبيانات التى تم تسجيلها أثناء مرحلة التقديم.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2026

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر 2026 من خلال الرابط الرسمى الذى حدده قطاع المعاهد الأزهرية، بالضغط هــنـــا.

ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وفى مقدمتها الرقم القومى للطفل، وفق البيانات المسجلة خلال مرحلة التقديم الإلكترونى.

موعد تسليم ملفات المقبولين فى تنسيق الأزهر 2026

وبعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026، يتعين على الطلاب المقبولين استكمال إجراءات القبول وتسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة لدى المعهد وفقًا للقواعد المنظمة.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية 25 أغسطس 2026 موعدًا أقصى لاستكمال إجراءات تسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة.

تنسيق رياض الأطفال بالأزهر على مرحلتين لأول مرة

يشهد العام الدراسى 2026/2027 تطبيق نظام التنسيق الإلكترونى على مرحلتين لأول مرة فى تنسيق القبول بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية.

ويأتى تطبيق النظام الجديد ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور، إلى جانب تنظيم عملية توزيع الطلاب وفقًا للطاقة الاستيعابية والكثافات بالمعاهد الأزهرية.

المرحلة الثانية من تنسيق الأزهر 2026

من المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية فى وقت لاحق موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 2026، إلى جانب الضوابط والقواعد المنظمة لها.

وأكد القطاع أن تطبيق التنسيق الإلكترونى يستهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026 ونتيجة المرحلة الأولى للصف الأول الابتدائى من خلال الضغط هــنـــا.

ويُنصح أولياء الأمور بمراجعة البيانات المسجلة بدقة، والالتزام بالموعد المحدد لاستكمال إجراءات القبول وتسليم الملفات، والذى ينتهى فى 25 أغسطس 2026.

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