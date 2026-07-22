مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تقديم رياض الأطفال “الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال” في المدراس (الرسمىة - الرسمية لغات - الرسمية المتميزة لغات) بجميع المحافظات حتى 31 يوليو الجاري

رابط تقديم رياض الأطفال

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن رابط رابط تقديم رياض الأطفال على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على

https://tansikgprim.emis.gov.eg

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ وبورسعيد والاسكندرية ، شددت خلالها على أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 وتقديم رياض الأطفال 2026 ، يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الاعلان عن ذلك في مكان ظاهر في المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، بحيث يتم تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 وتقديم رياض الأطفال 2026 ، يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات فقط https://emis.gov.eg/



ورفضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استثناء مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والمنوفية والقليوبية و الجيزة وكفر الشيخ وبورسعيد والاسكندرية من التقديم للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2026 / 2027 ليتم التقديم على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه على رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لأولياء الأمور ترقب تفعيل رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتاح تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية من خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg ).

وفور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة