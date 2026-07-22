رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية

تشهد أسواق الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة المعروض واستقرار الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار البيع داخل المزارع والأسواق، ليمنح المستهلكين فرصة للحصول على الدواجن بأسعار أقل مقارنة بالفترات الماضية.

ورغم ترحيب المواطنين بانخفاض الأسعار، يؤكد منتجو الدواجن أن استمرار هذا التراجع يضعهم أمام خسائر متزايدة، في ظل بيع الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مطالبين باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار المنتجين في السوق.

انخفاض الأسعار يثير تساؤلات

ومع وصول سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى مستويات تدور حول 53 إلى 59 جنيهًا، بحسب حركة السوق، تزايدت التساؤلات بشأن أسباب هذا الانخفاض، وما إذا كان سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا وارتفاع حجم الإنتاج المحلي.

ويرى متخصصون أن زيادة المعروض من الدواجن، إلى جانب تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، ساهمت في الضغط على الأسعار، وهو ما انعكس على السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

اتحاد منتجي الدواجن: المنتجون يتكبدون خسائر

أكد سامح السيد، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن لا يعاني من نقص في الإنتاج، بل إن السوق المحلية تحقق اكتفاءً ذاتيًا يغطي احتياجات المواطنين.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالإنتاج، وإنما بانخفاض أسعار البيع داخل المزارع إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يتسبب في خسائر مباشرة للمربين والمنتجين.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يدفع عددًا من المنتجين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تضمن تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة ويوفر هامش ربح مناسب.

مطالب بإنشاء بورصة للدواجن

ودعا عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى إنشاء بورصة رسمية للدواجن تحت إشراف الدولة، تكون مسؤولة عن وضع آلية عادلة لتحديد الأسعار، بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المزرعة والأسواق.

وأشار إلى أن وجود بورصة منظمة سيساعد في ضبط حركة التداول، وتقليل تأثير الوسطاء، وإتاحة تسعير أكثر شفافية يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ما السعر العادل للدواجن؟

وأوضح سامح السيد أن السعر الذي يضمن استمرار المنتجين في العمل يتراوح بين 73 و75 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما تباع الدواجن حاليًا بأسعار أقل بكثير، وهو ما يعني أن المنتج يتحمل خسائر مع كل دورة إنتاج.

وأكد أن الحفاظ على صناعة الدواجن يتطلب تحقيق معادلة تضمن حصول المستهلك على سعر مناسب، وفي الوقت نفسه عدم تعرض المنتج لخسائر تهدد استمرارية الإنتاج.

نقيب الفلاحين: الدواجن تُباع بأقل من تكلفة إنتاجها

من جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن الحالية لا تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، مشيرًا إلى أن المنتجين يبيعون الدواجن بخسائر، بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق إلى نحو 80 جنيهًا.

وأوضح أن استمرار البيع بأقل من تكلفة الإنتاج لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة، لأن المنتج يحتاج إلى تحقيق هامش ربح يضمن استمرار نشاطه وعدم الخروج من منظومة الإنتاج.

الاكتفاء الذاتي لا يعني انخفاض الأسعار دائمًا

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة معينة لا يعني بالضرورة انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، موضحًا أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة، من بينها تكلفة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، وهوامش الربح.

وأضاف أن وفرة الإنتاج تعد العامل الأساسي في استقرار الأسعار، لكنها لا تلغي ضرورة توفير سعر يحقق استدامة العملية الإنتاجية.

98% اكتفاء ذاتي من الدواجن

وكشف أبو صدام أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن بنسبة تتجاوز 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل تقريبًا من البيض، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته صناعة الدواجن خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية بصورة مستقرة.

استقرار في أسعار اللحوم الحمراء

وفي سياق متصل، أوضح نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم لم يشهد زيادات ملحوظة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن استقرار الأسعار يرجع إلى توافر المعروض، إلى جانب جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

الإنتاج الزراعي يدعم الأمن الغذائي

وأشار أبو صدام إلى أن الدولة نجحت أيضًا في التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، موضحًا أن المساحات المنزرعة هذا العام بلغت نحو 3.7 مليون فدان.

وأضاف أن الإنتاج المحلي من القمح يغطي نحو 55% من احتياجات السوق، وهو ما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

العرض والطلب يحددان اتجاه السوق

وأكد المتخصصون أن العامل الرئيسي في تحديد أسعار الدواجن يظل هو العلاقة بين العرض والطلب، فكلما ارتفع حجم الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في الأسواق، تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.

وفي المقابل، شددوا على أن استمرار الأسعار عند مستويات أقل من تكلفة الإنتاج قد ينعكس سلبًا على القطاع في المستقبل، إذا اضطر بعض المنتجين إلى تقليل الإنتاج أو الخروج من السوق، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ضرورة لضمان استقرار صناعة الدواجن واستمرارها.