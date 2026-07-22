فرج عامر: موتسيبي حسمها.. لا زيادة في مقاعد أفريقيا والأهلي بالكونفدرالية

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن قرار جديد من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي يخص مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية.

وكتب «عامر» عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "موتسيبي يعلن للأسف لن نري زيادة في عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وربما يحدث ذلك في السنوات القادمة، وبالتالي الأهلي بالكونفدرالية هذا الموسم".

وبهذا القرار، يكون النادي الأهلي مشاركاً في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، وفقاً لترتيبه في جدول الدوري المصري، بعد اكتمال مقعدي دوري الأبطال.