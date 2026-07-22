كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز منظومة السلامة والرعاية الصحية داخل منشآته، أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق خدمة الطوارئ الطبية المتخصصة بدار البنك بمدينة نصر، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى دار العروبة، إحدى المؤسسات الطبية الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور أحمد الملاح، رئيس قطاع الخدمات المركزية ممثلًا عن البنك الأهلي المصري، والدكتور مجدي ماهر، مدير عام قطاع الخدمات الطبية بالبنك، إلى جانب علي يوسف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مستشفى دار العروبة، والدكتور محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي للمستشفى.

ويأتي إنشاء عيادة الطوارئ الطبية داخل دار البنك في إطار حرص البنك الأهلي المصري على الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لعملائه والعاملين به، واستجابة لاشتراطات وزارتي الصحة والشباب والرياضة بضرورة توفير خدمة طبية متخصصة في المنشآت التي تضم أنشطة رياضية، وعلى رأسها حمامات السباحة.

وأكد الدكتور مجدي ماهر أن العيادة الجديدة توفر خدمات الطوارئ الطبية طوال ساعات العمل، من خلال طاقم طبي متخصص يتولى تجهيزها وإدارتها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة بالتنسيق مع شركة الأهلي للخدمات الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية لجميع مرتادي المنشأة.

ولا يقتصر البروتوكول على خدمات الطوارئ فقط، بل يتضمن أيضًا تشغيل عيادة تخصصية وفق جدول زمني معتمد من إدارة الدار والقطاع الطبي بالبنك، بما يتيح تقديم خدمة صحية متكاملة تجمع بين التدخل العاجل والرعاية التخصصية المنتظمة في موقع واحد.

من جانبه، أوضح أحمد الملاح أن إطلاق هذه الخدمة يعكس رؤية البنك الأهلي المصري في توفير بيئة آمنة وصحية لمنتسبيه وزواره، مؤكدًا أن دور البنك لا يتوقف عند تقديم خدمات مصرفية متميزة،