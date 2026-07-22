الأخضر يرتفع.. سعر الدولار الآن في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه، في ختام التعاملات بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقارنة بالمستويات المسجلة أمس.

أسعار الدولار اليوم

تواصل أسعار الدولار في البنوك المصرية التحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر، فيما يحرص العملاء على متابعة تحديثات أسعار الصرف لحظة بلحظة لاختيار أفضل سعر عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في البنوك المصرية



سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

- 50.96 جنيه للشراء.

- 51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 51.29 جنيه للشراء.

- 51.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 51.29 جنيه للشراء.

- 51.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 51.34 جنيه للشراء.

- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 51.31 جنيه للشراء.

- 51.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 51.25 جنيه للشراء.

- 51.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست (NXT)

سعر الشراء: 50.99 جنيه، وسعر البيع: 51.09 جنيه.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

- 50.97 جنيه للشراء.

- 50.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول

- 51.39 جنيه للشراء.

- 51.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

- 51.17 جنيه للشراء.

- 51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank)

سعر الشراء: 51.03 جنيه، وسعر البيع: 51.13 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سعر الشراء: 51.00 جنيها، وسعر البيع: 51.10 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سعر الشراء: 50.99 جنيه، وسعر البيع: 51.09 جنيه.

أسعار العملات اليوم الأربعاء



سعر اليورو الأوروبي اليوم

58.46 جنيه للشراء.

58.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

68.65 جنيه للشراء.

68.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

161,87 جنيه للشراء.

166.98 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم

13.62 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.95 جنيه للشراء.

13.99 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري اليوم

13.01 جنيه للشراء.

14.09 جنيه للبيع.