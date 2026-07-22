غدًا.. ثقافة أسيوط تحتفي بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

يحتفي قصر ثقافة أسيوط غدا الخميس، بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، تقام في السابعة من مساء غد الخميس، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن برنامج ثقافي وفني متنوع يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني الوطنية بساحة القصر، إلى جانب باقة من الورش الفنية للأطفال، تشمل ورشة للفنون التشكيلية يقدمها الفنان إبراهيم حسين، وورشة حكي للأطفال ومسابقات ثقافية تقدمها هبة عبود، بالإضافة إلى ورشة للرسم على الوجوه تقدمها نيرة صبري، وورشة للأشغال الفنية تقدمها الفنانة ريتا وفيق.

كما تشهد ساحة القصر عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، يتضمن مجموعة من أشهر الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري.

وفي قاعة الفنون، تتواصل الفعاليات بمحاضرة تقدمها الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ الأدب بكلية الآداب بجامعة أسيوط، تتناول خلالها الأبعاد الوطنية والتاريخية لثورة 23 يوليو، يعقبها كلمات بروتوكولية، ثم عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

وتنفذ الفعاليات ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، احتفاء بذكرى الثورة وإيمانا بدور الثقافة في تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على الهوية المصرية.