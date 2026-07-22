3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 24 يوليو 2026 حتى الثلاثاء 28 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الظواهر الجوية

طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتناول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

الرطوبة ودرجات الحرارة:

أوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية.

الشبورة المائية: تكون شبورة مائية صباحاً من الساعة 4 حتى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: ينشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء طوال فترة التنبؤ.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة (العظمى في الظل / المحسوسة)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و 37°م، بينما تصل المحسوسة إلى 38 و 39°م.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 29 و 31°م، وتصل المحسوسة إلى 33 و 34°م.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 و 39°م، وتسجل المحسوسة بين 39 و 41°م.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 43 و 44°م، بينما ترتفع المحسوسة لتصل إلى 44 و 45°م.