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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سي بي إس: الولايات المتحدة والسعودية توقعان اتفاقا نوويا الليلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت شبكة “سي بي إس” الأمريكية نقلاً عن مسؤول في منطقة الخليج، بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تستعدان لتوقيع اتفاقية نووية مدنية مساء اليوم، في خطوة تمثل تطوراً بارزاً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركات أمريكية تطوير وتشغيل البنية التحتية للطاقة النووية المدنية داخل المملكة، بما يشمل إنشاء وإدارة منشآت مخصصة لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية.

 كما تشير التقارير إلى أن الاتفاق قد يمنح السعودية إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها لاستخدامه في مفاعلاتها المدنية.

ووفقا للتقرير، ستسهم الطاقة النووية المنتجة في دعم احتياجات المملكة المتزايدة من الكهرباء، بما في ذلك تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية، إلى جانب المساعدة في زيادة قدرة السعودية على تصدير النفط عبر تقليل الاعتماد المحلي على الوقود التقليدي.

ولم تكشف حتى الآن أسماء الشركات الأمريكية التي ستشارك في تنفيذ المشروع، فيما يتوقع أن يكون للكونجرس الأمريكي دور في مراحل لاحقة رغم أن الاتفاق يحمل طابعاً تجارياً.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بدأت خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث سعت واشنطن آنذاك إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع الرياض ضمن حزمة أوسع تضمنت مساعي لتعزيز مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل. إلا أن العملية توقفت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة.

ومن المتوقع أن يحظى الاتفاق بمتابعة واسعة في إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي حق مشروع بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد يمثل دخول السعودية مجال تخصيب اليورانيوم المدني تطوراً جديداً في المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الإقليميتين.

الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية اتفاقية نووية السعودية الولايات المتحدة والسعودية

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