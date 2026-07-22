قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

مكونات الوصفة..



- 1 عجينة بيتزا (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 3 حبات بصل كبيرة، مقطعة إلى شرائح رفيعة

- 1 ملعقة صغيرة سكر

- 2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1 ملعقة صغيرة زعتر طازج أو مجفف

- الملح والفلفل حسب الذوق



طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..



- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

- يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طريًا وذهبيًا، لمدة 20-25 دقيقة تقريبًا.

- أضيفي السكر واستمري في الطهي حتى يكرمل البصل.

- يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. إزالة من الحرارة والاحتياطي.

- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية (430 درجة فهرنهايت)، وإذا كنت تستخدمين حجر البيتزا، ضعيه في الفرن للتدفئة.

- تمد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصل على السماكة المطلوبة.

- ضعي العجينة الممدودة على صينية الخبز أو قشر البيتزا في حالة استخدام الحجر.

- نرش جبنة الموزاريلا المبشورة على عجينة البيتزا.

- وزعي البصل المكرمل فوق الجبن بالتساوي.

- نرش الزعتر فوق البصل.

- اخبزي البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لون العجينة ذهبياً ويصبح الجبن محمراً ومبقعاً باللون الذهبي.

- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها.

- إذا رغبت في ذلك، أضف القليل من الزعتر الطازج فوقها قبل التقديم.