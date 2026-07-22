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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

May be an image of pizza

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

 

مكونات الوصفة..


- 1 عجينة بيتزا (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 3 حبات بصل كبيرة، مقطعة إلى شرائح رفيعة
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- 2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1 ملعقة صغيرة زعتر طازج أو مجفف
- الملح والفلفل حسب الذوق


طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

 

 


- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.
- يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طريًا وذهبيًا، لمدة 20-25 دقيقة تقريبًا.
- أضيفي السكر واستمري في الطهي حتى يكرمل البصل.
- يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. إزالة من الحرارة والاحتياطي.
- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية (430 درجة فهرنهايت)، وإذا كنت تستخدمين حجر البيتزا، ضعيه في الفرن للتدفئة.
- تمد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصل على السماكة المطلوبة.
- ضعي العجينة الممدودة على صينية الخبز أو قشر البيتزا في حالة استخدام الحجر.
- نرش جبنة الموزاريلا المبشورة على عجينة البيتزا.
- وزعي البصل المكرمل فوق الجبن بالتساوي.
- نرش الزعتر فوق البصل.
- اخبزي البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لون العجينة ذهبياً ويصبح الجبن محمراً ومبقعاً باللون الذهبي.
- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها.
- إذا رغبت في ذلك، أضف القليل من الزعتر الطازج فوقها قبل التقديم.

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل بيتزا البصل التحضير لعمل بيتزا البصل

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طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

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