قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
مكونات الوصفة..
- 1 عجينة بيتزا (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 3 حبات بصل كبيرة، مقطعة إلى شرائح رفيعة
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- 2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1 ملعقة صغيرة زعتر طازج أو مجفف
- الملح والفلفل حسب الذوق
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.
- يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طريًا وذهبيًا، لمدة 20-25 دقيقة تقريبًا.
- أضيفي السكر واستمري في الطهي حتى يكرمل البصل.
- يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. إزالة من الحرارة والاحتياطي.
- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية (430 درجة فهرنهايت)، وإذا كنت تستخدمين حجر البيتزا، ضعيه في الفرن للتدفئة.
- تمد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصل على السماكة المطلوبة.
- ضعي العجينة الممدودة على صينية الخبز أو قشر البيتزا في حالة استخدام الحجر.
- نرش جبنة الموزاريلا المبشورة على عجينة البيتزا.
- وزعي البصل المكرمل فوق الجبن بالتساوي.
- نرش الزعتر فوق البصل.
- اخبزي البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لون العجينة ذهبياً ويصبح الجبن محمراً ومبقعاً باللون الذهبي.
- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها.
- إذا رغبت في ذلك، أضف القليل من الزعتر الطازج فوقها قبل التقديم.