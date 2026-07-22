عشبة غير متوقعة تخفض نسبة السكر.. تعرّف عليها

يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على أعضاء عديدة في الجسم.

ووفقًا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم طريقة تنظيم نسبة السكر في الدم.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يُفسر وجود الجينجيرول دور الزنجبيل في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، وهو أمرٌ أساسي للسيطرة على الآثار الصحية طويلة الأمد لمرض السكري من النوع الثاني .

ويشير إلى أن الزنجبيل يُقلل من الإنزيمات التي تُحلل الكربوهيدرات، وبالتالي يُساعد في استقلاب الجلوكوز السكر .

غالباً ما يعاني مرضى السكري من النوع الثاني من نقص في إنتاج الأنسولين، وهو عنصر أساسي لضمان دوران الجلوكوز في جميع أنحاء الجسم وعدم تراكمه في مجرى الدم وقد أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يحفز العضلات على امتصاص الجلوكوز، دون الحاجة إلى تناول جرعات إضافية من الأنسولين.

قد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية إيجابية إضافية وعندما تكون لديك مقاومة للأنسولين، قد يصعب عليك أحيانًا فقدان الوزن.

تحسين تنظيم مستوى السكر في الدم قد يساعد في فقدان الوزن، وربما يجعل جسمك أكثر حساسية للأنسولين.