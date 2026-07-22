رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة السعي لإنهاء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ضرورة السعي الحثيث لإنهاء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والتواصل.

جاء ذلك خلال لقاء الزيدي، سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وأهمية العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وجدد الزيدي - وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم /الأربعاء/ - التهنئة باسم العراق، حكومةً وشعبًا، بمناسبة تسلم آندي بيرنهام رئاسة الحكومة البريطانية.

وأشار إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وضرورة السعي الحثيث، إقليميًا ودوليًا، لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل، وبما يعمل على تجنب استمرار الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.