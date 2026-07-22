زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تناولت سبل إعادة تنشيط الجهود الدبلوماسية وتقريب فرص التوصل إلى السلام.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن المحادثات كانت "جيدة ومهمة"، مضيفاً أن "السلام أمر ضروري، سلام يحفظ الكرامة، وأوكرانيا مستعدة له منذ فترة طويلة".

وأكد أن الفرق الأوكرانية تواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع الجانب الأمريكي، لمتابعة ما جرى بحثه خلال اللقاء.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لويتكوف وكوشنر على جهودهما الشخصية لدفع عملية السلام، موجهاً الشكر أيضاً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي على دعمهما المستمر.