رئيس وزراء جمهورية غينيا يستقبل السفير المصرى

استقبل "أمادو توري باه" رئيس وزراء جمهورية غينيا، السفير محمد الحلواني، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية غينيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

أعرب رئيس الوزراء الغيني عن تقديره لمصر، مُشيرًا إلى العلاقة الوثيقة التي جمعت الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" ونظيره الغيني آنذاك "أحمد سيكو توريه"، مؤكداً ما تمثله مصر من ركيزة رئيسة للأمن والاستقرار في أفريقيا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما ثمن الجهود التي تُبذل لتعزيز ودعم العلاقات المصرية الغينية ودفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة خاصة في مرحلة من البناء والتنمية تشهدها غينيا حالياً.

من جانبه، أعرب السفير محمد الحلواني عن خالص تقديره لرئيس وزراء غينيا، ولما حظي به من دعم وتعاون من مختلف مؤسسات الدولة الغينية، تزامناً مع مرحلة تاريخية في مسار التحول والنهضة الغينية، وبما يعكس عمق الثقة المتبادلة وتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن العلاقات بين مصر غينيا كانت ولاتزال قائمة على التعاون في شتى المجالات، وبخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة.