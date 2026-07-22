وزير الخارجية الأمريكي: على إيران الالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران تواجه الكثير من المشاكل، حيث تواجه تضخما مرتفعا وتعاني من أضرار اقتصادية كبيرة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي نحن متشككون في جدوى المحادثات لأن الجان الإيراني لم يلتزم بتعهداته

وأكمل: على إيران الالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة،متابعا: نواصل القضاء على قدرات إيران العسكرية التي تهدد الملاحة البحرية.

وأوضح: نحن منفتحون على التفاوض مع إيران ومستمرون بالدفاع عن حرية الملاحة

وأشار إلى أن الصين لم تفعل شيئا من شأنه تغيير مسار الحرب مع إيران وكانت متعاونة في بعض الأحيان، وسنسعى للتوافق مع روسيا خلال لقائي مع لافروف غدا.