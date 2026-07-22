ماذا دمرت أمريكا في قصف الليلة الـ11 داخل إيران؟

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع غارات جوية أمريكية على عدد من المواقع في غرب وجنوب إيران خلال ليلة الأربعاء في الليلة الحادية عشر من القصف.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، على الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار، كما أفادت بوقوع غارات جوية على مدينة كابوداراهانج، الواقعة على بعد حوالي 150 ميلاً غرب العاصمة طهران.

كما تعرضت مدينة تبريز الواقعة في شمال غرب إيران للقصف، وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن السلطات المحلية، بوقوع غارات أيضاً في تشافار وعبدنان في محافظة إيلام الغربية.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بسماع دوي انفجارات في مدن ماهشهر وسيريك، قرب مضيق هرمز، وبوشهر على الخليج العربي.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مدينتي كوناراك وشابهار الساحليتين، جنوب غرب البلاد، تعرضتا لهجوم أيضاً.

أظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN تصاعد النيران وأعمدة الدخان بالقرب من مطار في بهبهان بمحافظة خوزستان بوسط البلاد، وذلك في أعقاب الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات الأمريكية.

ورغم عدم وضوح الهدف تحديداً، إلا أن خرائط جوجل تُشير إلى وجود ما يُقال إنه محطة رادار عسكرية في المنطقة.

يأتي ذلك فيما زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران “ليست جادة بشأن المحادثات”.

كما ويأتي ذلك في أعقاب شهادة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمام المشرعين، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب للحصول على عشرات المليارات من الدولارات الإضافية لتمويل الحرب، حيث بلغت تكلفة الحرب مع إيران حتى الآن 37.5 مليار دولار ، وفقًا لاعتراف هيجسيث، لكن خبراء أكدوا لشبكة CNN أن التكلفة الفعلية على الأرجح أعلى بكثير.

وقد أدلى هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بشهادتهما أمام الكونجرس للمطالبة بتمويل إضافي للحرب.