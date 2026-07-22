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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تفجر مفاجأة.. تسريب مواصفات وحش قابل للطي وPad 9 الجديد

Pad 9
Pad 9
لمياء الياسين

حصل جهازان جديدان من شاومي على شهادات اعتماد جديدة في الصين. الأول هو هاتف شاومي الذكي القابل للطي عريض النطاق، والذي يُشار إليه حاليًا بأسماء متعددة، منها شاومي 17 فولد، وشاومي ميكس فولد 5، وشاومي ميكس فولد 6. أما الثاني فهو جهاز شاومي باد 9، وهو الجيل الجديد من أجهزة شاومي اللوحية الرائدة. إليكم نظرة على ما تكشفه هذه الشهادات الجديدة. 
بحسب تقريرٍ من موقع XpertPick ، ظهر جهازٌ جديدٌ من شركة شاومي يحمل رقم الطراز 2608BPX34C في قاعدة بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. وتشير تقارير سابقة إلى أن هذا الجهاز هو هاتف شاومي الذكي القابل للطيّ، والذي من المتوقع أن يعتمد تصميمًا عريضًا قابلًا للطيّ.


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تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتميز هاتف Xiaomi 17 Fold بشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 7.6 بوصة، ومعالج Xring O3 من إنتاج شركة Xiaomi، ونظام تشغيل HyperOS 4 المبني على نظام Android 17. كما يُتوقع أن يتضمن كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير  مع دعم الشحن اللاسلكي.
يشير الرقم "2608" في بداية رقم الطراز إلى إمكانية إطلاق الجهاز في الصين خلال شهر أغسطس. مع ذلك، لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول توفره عالميًا.


تشير التقارير إلى أن جهاز Xiaomi Pad 9 قد يكون ترقية طفيفة لجهاز Xiaomi Pad 8. من المتوقع أن يحتفظ بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع . بينما يتميز Pad 8 ببطارية سعة 9200 مللي أمبير، يُشاع أن Pad 9 سيحتوي على بطارية أكبر سعة 9720 مللي أمبير . وباعتباره طرازًا من الجيل التالي، فمن المتوقع أيضًا أن يأتي مزودًا بنظام HyperOS 4 المبني على Android 17.

من المتوقع إطلاق جهاز Xiaomi Pad 9 بالتزامن مع سلسلة Xiaomi 18 في سبتمبر في الصين. كما يُتوقع طرح الجهاز في أسواق أخرى، خلال الأشهر القادمة.

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