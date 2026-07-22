بسبب الغسالة.. كواليس مصرع طفل عمره 4 سنوات بصعقة كهربائية بسمالوط

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزل أسرته، أثناء اللعب بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا وتحرر وحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة الطفل «س. ف.ا»، 4 سنوات، بعد تعرضه لصعق كهربائي نتيجة ملامسته غسالة كهربائية داخل المنزل، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، لبيان السبب الرسمي للوفاة.

وأوضح تقرير الدكتور محمد صلاح مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن صدمة عصبية إثر صعق كهربائي، وأن الإصابات تتفق مع تعرض الطفل للصعق أثناء ملامسته الغسالة داخل المنزل، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

وعقب الانتهاء من أعمال المناظرة والكشف الطبي، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، وكلفت جهات البحث باستكمال التحريات حول الواقعة