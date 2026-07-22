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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً: «التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».

أضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪

أكد كجوك، أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

قال كجوك، موجهًا حديثه للمصدرين: «زي ما وعدناكم.. صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه من قيمة الـ ٥٠٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي  ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد ٥٠٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على ٤ أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (٢٠٢٥/ ٢٠٢٦)، موضحًا أننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

وزير المالية دعم الصادرات اخبار مصر مال واعمال القطاع التصديري أحمد كجوك

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