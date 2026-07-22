وحشية الاحتلال.. 24 شهيدا ومصابا في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 12 شهيدًا، و12 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1180 شهيدًا، و3810 إصابات، و802 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و305 شهداء، و173 ألفًا و918 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء – خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وعمليات النسف.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بجروح خطيرة صباح اليوم، جراء غارة من مسيرة للاحتلال غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في شارع السكة جنوبي شرقي حي الزيتون، كما توغلت آليات إسرائيلية، تحت غطاء جوي وإطلاق نار مكثف، شرق مفترق دولة شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي غزة، فيما انفجرت قذيفة صوتية في أجواء جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي بلدة القرارة .