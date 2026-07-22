بقوة 4.6 ريختر.. هزة أرضية تضرب مدينة كوريلسك الروسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق مدينة كوريلسك الواقعة ضمن جزر "الكوريل" في روسيا.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة وقعت على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد 124 كيلومترا جنوب شرق كوريلسك.



وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر "الكوريل"، نظرا لوجودها على مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

و من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5278 قتيلاً، وفقًا للأرقام الرسمية المحدثة.

وأثر الزلزالان اللذان وقعا في 24 يونيو، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بشكل كبير على شمال البلاد، وخاصة ولاية لا جوايرا الساحلية، بالقرب من العاصمة كاراكاس.

