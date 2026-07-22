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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 4.6 ريختر.. هزة أرضية تضرب مدينة كوريلسك الروسية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

 ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق مدينة كوريلسك الواقعة ضمن جزر "الكوريل" في روسيا.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة وقعت على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد 124 كيلومترا جنوب شرق كوريلسك.


وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر "الكوريل"، نظرا لوجودها على مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

و من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5278 قتيلاً، وفقًا للأرقام الرسمية المحدثة.

وأثر الزلزالان اللذان وقعا في 24 يونيو، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بشكل كبير على شمال البلاد، وخاصة ولاية لا جوايرا الساحلية، بالقرب من العاصمة كاراكاس.
 

هزة أرضية الكوريل روسيا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المحيط الهادئ

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