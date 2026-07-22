أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته

كشف الموسيقار عمر خيرت عن جانب شخصي من حياته، موضحا أنه خاض خمس تجارب زواج، وأنه أب ولديه أربعة أحفاد.

وقال عمر خيرت، خلال استضافته في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش: "تزوجت خمس مرات، وكانت كل تجربة محاولة للحفاظ على فكرة وجود أسرة مستقرة وحياة زوجية، وأنجبت من زوجتين، بينما لم أرزق بأبناء من الزوجات الثلاث الأخريات، وأطول فترة استمرت فيها أي زيجة كانت أربع سنوات".

عمر خيرت يتحدث عن العائلة

وتحدث عمر خيرت عن تأثير مسيرته الفنية على حياته العائلية، قائلا: "الفن أخذ مني الكثير، حتى حياتي الاجتماعية. لدي أبناء وأربعة أحفاد والحمد لله، لكن طبيعة عملي لم تكن تسمح لي بقضاء وقت كاف معهم. كنت حريصا على أن يشعروا بوجودي في حياتهم، وكنت أحبهم كثيرا وأتابعهم وأهتم بهم حتى وإن كان ذلك من بعيد".

ويعد عمر خيرت واحدًا من أبرز الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين في مصر والعالم العربي، وقدّم على مدار مسيرته عشرات المقطوعات الموسيقية والموسيقى التصويرية التي ارتبطت بأعمال سينمائية ودرامية بارزة، كما يواصل إحياء حفلاته داخل مصر وخارجها، محافظًا على مكانته كأحد أهم رموز الموسيقى العربية المعاصرة.