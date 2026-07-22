تامر حسني يطلق ألبوم «مش هتكرر» حصريا عبر أنغامي ويعلن: خلوا الصيف يبدأ

أعلن الفنان تامر حسني طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر حسني مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله عن إطلاق الألبوم، موجهًا رسالة إلى جمهوره قال فيها: «إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا جدًا.. دلوقتي ألبوم مش هتكرر حصريًا على أنغامي.. خلوا الصيف يبدأ».

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية



يطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.