تامر حسني يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو مصطفى في ألبوم مش هتكرر

تحدث الفنان تامر حسني عن تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى ضمن ألبومه الجديد "مش هتكرر"، الذي يستعد لطرحه خلال موسم صيف 2026، مشيرًا إلى أنه يتعاون في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين.

وشارك تامر حسني جمهوره عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية "بنت مين"، ظهر خلاله برفقة عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة، وعلق قائلاً: «جت متأخرة أنا عارف، معه حبيبي عمرو مصطفى وحبيبي أمير طعيمة، عملنا أغاني كتير والنهاردة اتجمعنا عشان نعمل أغنية بنت مين، من توزيع حبيبي عادل حقي اللي عملي أشهر موسيقى أفلامي، النهاردة في الألبوم وإن شاء الله الألبوم يعجبكم».

أعمال تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم مش هتكرر، وينتظر طرحه خلال الموسم الصيفي الجاري.

وظهر تامر حسني، على بوستر ألبوم مش هتكرر، بإطلالة صيفية معبرا عن الموسم الذي سيتم طرح الألبوم فيه.

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

أحدث ألبوم لـ تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.