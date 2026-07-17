«صقر وكناريا» يواصل التحليق في الصدارة.. ويتصدر شباك التذاكر المصري

واصل فيلم «صقر وكناريا» نجاحه الجماهيري، بعدما حافظ على صدارة شباك التذاكر المصري، محققًا إيرادات بلغت 6,597,084 جنيهًا، من خلال بيع 43,230 تذكرة، ليستحوذ على 63.32% من إجمالي إيرادات السينمات خلال اليوم، وفق أحدث أرقام شباك التذاكر.

ويؤكد الفيلم بهذا الأداء اللافت مكانته كأنجح أفلام الموسم، بعدما واصل تصدره للأسبوع الرابع على التوالي، رافعًا إجمالي إيراداته إلى 110,116,792 جنيهًا، في ظل استمرار الإقبال الجماهيري الكبير داخل دور العرض.

وجاء فيلم «7 DOGS» في المركز الثاني بإيرادات بلغت 1,932,940 جنيهًا، بينما احتل فيلم «شمشون ودليلة» المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 1,282,861 جنيهًا، لتواصل المنافسة اشتعالها بين أفلام الموسم، مع احتفاظ «صقر وكناريا» بفارق كبير في صدارة الإيرادات.

ويواصل الفيلم تحقيق نتائج قوية منذ انطلاق عرضه، مدعومًا بإقبال جماهيري واسع وردود فعل إيجابية، ما يعزز فرصه لمواصلة تصدر شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة.