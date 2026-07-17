الأهلي بيتي.. تصريحات نارية من حسين الشحات عقب تجديد عقده مع القلعة الحمراء

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع الأحمر، لموسمين جديدين.

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل أسابيع تجديد التعاقد مع حسين الشحات حتى صيف 2028، بعدما انتهى عقده السابق بنهاية الموسم الماضي.

لم أتخيّل يومًا أن أبتعد عن ملعب مختار التتش

وقال حسين الشحات في تصريحات رسمية للصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "لم أتخيّل يومًا أن أبتعد عن ملعب مختار التتش أو عن النادي الأهلي.. الحمد لله، جددت عقدي مع النادي الأهلي لمدة موسمين، وأنا سعيد جدًا بهذه الخطوة".

جددت عقدي مع بيتي

وأضاف: "أشعر بأنني جددت عقدي مع بيتي، وسأواصل مشواري مع الأهلي، وجماهيره، وزملائي، وإخوتي في الفريق، وأسأل الله أن يوفقنا لنقدم موسمًا مميزًا ونحقق إنجازات تُسعد جماهيرنا".

أمور كثيرة لا أساس لها من الصحة

وتابع: "أما ما أُثير بشأن مفاوضات التجديد، فقيلت أمور كثيرة لا أساس لها من الصحة، ولم يحدث أي شيء مما تردد، كنت مسافرًا ولا أعلم شيئًا عما يتردد".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "انتشرت عدة شائعات، وكان يُقال بين الحين والآخر كلام عنّي، بينما لم يكن هناك أي شيء في الواقع.. النادي الأهلي هو بيتي، وكما ترون، فإن "النينجا" مستمر".

