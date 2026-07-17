رئيس جامعة الدلتا: فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة قاعدة لبناء مستقبل رياضي واجتماعي لأبناء الإقليم

أعرب الدكتور محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا، عن سعادته بإقامة فرع جديد للنادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكدًا أن وجود اسم الأهلي على أرض الدلتا يمثل إضافة كبيرة للمنطقة، ويسهم في تقديم خدمات رياضية واجتماعية لأبناء محافظات الإقليم.

وأكد رئيس جامعة الدلتا أن فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة يعد قاعدة مهمة لبناء مستقبل أفضل للشباب، ونواة حقيقية لتنمية الرياضة والأسرة في القطاع بالكامل، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي بما يمتلكه من تاريخ عريق وقيمة رياضية واجتماعية يمثل نموذجًا يحتذى به، ويحمل اسمًا ارتبط بالنجاحات والإنجازات التي يشهد بها الجميع.

وأوضح أن جماهير محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والغربية ستكون من أكبر المستفيدين من الفرع الجديد، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي الأهلي داخل إقليم الدلتا، وما يوفره المشروع من خدمات رياضية وثقافية واجتماعية متكاملة.

واختتم الدكتور محمد ربيع تصريحاته بالتأكيد على المكانة التاريخية التي يحظى بها النادي الأهلي لدى أبناء محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن وجود الفرع الجديد في مدينة المنصورة الجديدة سيكون حافزًا قويًا لدعم الرياضة والاستثمار، خاصة أن المشروع يقوده مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أحد أبناء مدينة المنصورة