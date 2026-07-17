حقيقة أم شائعة؟ القصة الكاملة وراء أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

تصدرت أسعار السجائر محركات البحث مجددًا، وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع المصري، وتساؤلات المستهلكين التي لم تتوقف حول حقيقة إقرار زيادة جديدة على أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم، أم أن الأمر لا يتخطى كونه شائعات يتغذى عليها جشع بعض التجار في السوق الموازية؟، وهو ما استدعى حسم الجدل وتوضيح القائمة الرسمية لأسعار السجائر اليوم في الأسواق بالتفصيل.

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

تظل أسعار الدخان والتبغ بمثابة 'مغناطيس الشائعات' الذي يتحرك في الأسواق بمجرد حدوث أي تذبذب في حركة البيع والشراء.

ومع انتشار أنباء متضاربة حول قفزة جديدة في أسعار السجائر الشعبية والأجنبية اليوم، يبقى السؤال الأبرز لدى ملايين المدخنين: هل نعيش زيادة حقيقية فرضتها الشركات، أم هي موجة استغلال عابرة يمررها تجار التجزئة؟، الا أن الأسعار الرسمية المعتمدة من شعبة الدخان، أكدت عدم وجود زيادة حتى الأن في أسعار السجائر.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

حافظت أسعار السجائر المستوردة على مستوياتها الحالية، واستقرت أسعارها عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، حيث جاءت كالتالي:

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار السجائر المحلية اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 في مصر

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال أحمر أصفر سيلفر اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

استقرار أسعار السجائر

يعكس استقرار أسعار السجائر، استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.