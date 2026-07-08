المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر

يحظى سعر السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 باهتمام واسع من المواطنين، إذ يحرص الكثيرون على متابعة أحدث أسعار السجائر المحلية والمستوردة داخل الأسواق المصرية، لمعرفة آخر المستجدات والتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة عن زيادة أسعار السجائر والتبغ في مصر، وهو ما قوبل بقلق من المدخنين.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال أحمر أصفر سيلفر اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة اليوم

واستقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، حيث جاءت كالتالي:

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم الأربعاء

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

استقرار أسعار السجائر

يعكس استقرار أسعار السجائر، استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.