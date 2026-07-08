خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سيدة بيني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بشأن تغيب إحدى السيدات والزعم بقيام عدة أشخاص بإجبارها على استقلال سيارة ملاكى وإختطافها ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الواسطى ببنى سويف من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب زوجته لوجود خلافات أسرية بينهما ، ولم يتضمن البلاغ توجيه أية إتهامات لأحد أو حدوث واقعة الخطف .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبسؤالها قررت بتركها مسكنها بإرادتها، وتوجهها لإحدى أقاربها بالقاهرة لذات الخلافات، وبإستدعاء القائم على النشر (طالب– مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بإدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





