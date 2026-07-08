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رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»

رئيسة الوزراء الدنماركية
رئيسة الوزراء الدنماركية
محمد على

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في أنقرة اليوم، الأربعاء، أن الدنمارك مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، بما في ذلك مملكة الدنمارك، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.

أدت تصريحات ترامب بأن على الولايات المتحدة الاستحواذ على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أو السيطرة عليها، إلى توتر العلاقات بين واشنطن وكوبنهاجن - وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحلف الناتو - وعلى نطاق أوسع، إلى توتر العلاقات الأمريكية مع أوروبا.

 وقد تحولت القضية منذ ذلك الحين إلى مسار دبلوماسي.

وقالت فريدريكسن: "نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، بما في ذلك أراضينا، بالطبع سندافع عن مملكة الدنمارك" ليست للبيع.

وأضافت: "أحد الأسباب التي دفعتنا إلى بناء حلف الناتو منذ سنوات عديدة هو أنه إذا حدث أي شيء لأحدنا، فيجب على الجميع أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض".

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