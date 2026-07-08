الدفاع الكويتية: اعتراض صاروخين باليستيين و13 مسيرة معادية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت، فجر اليوم، صاروخين باليستيين اثنين معاديين، و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن ذلك لم يسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.