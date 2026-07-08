الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية من مركز شرطة سنورس بالفيوم بإقتحام مسكن شقيقه وتفتيشه وبعثرة محتوياته بهدف إلقاء القبض على زوجة شقيقه بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ماتم تداوله، وأمكن تحديد القائم على النشر (متواجد حالياً خارج البلاد – مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس )، وبسؤال زوجة شقيقه (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) نفت ما ورد بالشكوى وقررت أنه بتاريخ 18 / يونيو المنقضى وحال تواجدها بمنزلها حضر رئيس مجلس المدينة رفقة قوة أمنية من مركز شرطة سنورس لتنفيذ قرار إزالة سقف العقار محل سكنها ، وتم إرجائه لكون العقار مأهول بالسكان، وإنصرفوا وطلبوا منها التوجه لمجلس المدينة لإنهاء إجراءات التصالح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





